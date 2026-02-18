Identifican turista que murió ahogado en playa de Vieques
Tenía 82 años.
El turista que murió ahogado al mediodía del martes en la playa Bravos de Boston, en Vieques, fue identificado como Jan Wojcik, de 82 años y procedente del estado de Nueva York, informó la Policía de Puerto Rico.
Los hechos se reportaron a eso de las 12:22 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Al llegar los agentes al lugar, el octogenario ya había sido sacado del agua y recibía atención médica por parte de paramédicos, quienes posteriormente certificaron la ausencia de signos vitales.
Agentes de la División de Homicidios de Fajardo investigaron el incidente.