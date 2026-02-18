El turista que murió ahogado al mediodía del martes en la playa Bravos de Boston, en Vieques, fue identificado como Jan Wojcik, de 82 años y procedente del estado de Nueva York, informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a eso de las 12:22 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar los agentes al lugar, el octogenario ya había sido sacado del agua y recibía atención médica por parte de paramédicos, quienes posteriormente certificaron la ausencia de signos vitales.

Agentes de la División de Homicidios de Fajardo investigaron el incidente.