Un guardia de seguridad fue asesinado anoche en el estacionamiento de la megatienda Costco que ubica en la avenida 65 de Infantería, en Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo baleado en el lugar a eso de las 11:29 p.m. Al llegar los agentes, encontraron a un individuo con varias heridas de bala sentado en el carrito de golf que utilizaba para dar las rondas por el estacionamiento.

La víctima fue identificada como Saúl Figueroa García, de 30 años y vecino de Canóvanas.

Este recibió alrededor de 30 impactos de bala en el rostro, cuello, pecho, abdomen, costado y extremidades.

En la escena se recuperaron casquillos de calibre 9 milímetros. También se ocupó para fines periciales el vehículo de la víctima, descrito como un Chrysler 300C, color negro.

La agente Kyaneth Piza, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, estuvo a cargo de la pesquisa en la escena junto al fiscal Luis Valentín Córdoba.

Este caso es uno de los tres asesinatos ocurridos en un período de dos horas, reportados entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, junto al ocurrido en el barrio Los Naranjos de Vega Baja a las 12:04 a.m. y otro registrado en la comunidad San Rosa de Lima, en Mayagüez a la 1:08 a.m.

Con estos casos la cifra de asesinatos ascendió a 63, una diferencia de 13 menos que los reportados a esta fecha en el 2025, según datos de la Policía.