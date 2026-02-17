Un hombre fue asesinado esta madrugada en la avenida Jardines de la comunidad San Rosa de Lima, en Mayagüez, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes adscritos al distrito de Mayagüez fueron alertados a eso de la 1:08 a.m. sobre un cadáver en el lugar.

Al llegar a la escena, los uniformados encontraron el cuerpo baleado de un hombre que, al momento, no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

Este caso es uno de los tres asesinatos reportados entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, junto al ocurrido en el estacionamiento de Costco en San Juan a las 11:29 p.m. y otro registrado en el barrio Los Naranjos de Vega Baja a las 12:04 a.m.