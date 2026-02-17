Un hombre fue asesinado anoche en el estacionamiento de la megatienda Costco que ubica en la avenida 65 de Infantería, en San Juan, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo baleado en el lugar a eso de las 11:29 p.m. Al llegar los agentes, encontraron a un hombre con varias heridas de bala.

Al momento, la víctima no ha sido identificada.

Las circunstancias del crimen continúan bajo investigación por personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno.

Este caso es uno de los tres asesinatos reportados entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, junto al ocurrido en el barrio Los Naranjos de Vega Baja a las 12:04 a.m. y otro registrado en la comunidad San Rosa de Lima, en Mayagüez a la 1:08 a.m.