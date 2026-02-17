Un hombre fue asesinado en la madrugada de este martes en hechos ocurridos en la carretera PR-686, a la altura del barrio Los Naranjos, en Vega Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala a eso de las 12:04 a.m.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre que, al momento, no ha sido identificado.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, en unión al fiscal de turno, asumió la pesquisa.

Este caso es uno de los tres asesinatos reportados entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, junto al ocurrido en el estacionamiento de Costco en San Juan a las 11:29 p.m. y otro registrado en la comunidad San Rosa de Lima, en Mayagüez, a la 1:08 a.m.