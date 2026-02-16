Las autoridades investigan un robo ocurrido en la tarde de ayer, domingo, en la tienda Pandora en el centro comercial The Mall of San Juan, según informó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a la 1:55 p.m. cuando entró un hombre y le pide a una empleada que le muestre unos anillos. Cuando saca la bandeja con 200 piezas, el delincuente la agarra y se va corriendo de la tienda.

La mercancía tiene un valor aproximado de $30,000.

El sospechoso fue descrito como de tez trigueña, de 5′7″ de estatura y delgado. Vestía una chaqueta oscura con líneas naranja, una gorra en combinación con la ropa y usaba una mascarilla que le cubría la boca.

Se examinan las cámaras de seguridad en busca de una descripción más detallada.