Un hombre fue asesinado anoche cerca de un restaurante localizado en la carretera PR-187, a la altura del sector Piñones, en Loíza, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, los agentes fueron alertados a eso de las 6:46 p.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que advertía sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los policías encontraron en medio de la carretera una guagua Toyota 4Runner blanca con la puerta del conductor abierta. Junto al auto, sobre el pavimento, yacía el cuerpo baleado del hombre.

El occiso no ha sido identificado hasta el momento.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina asumió la pesquisa en conjunto con el fiscal José Villarmanzo.