Las autoridades identificaron como Yadiel Alejandro Maldonado Pastorino, de 19 años, al joven que fue baleado mortalmente la tarde del sábado en hechos ocurridos en una residencia de la urbanización Irlanda Height, en Bayamón.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el incidente fue reportado a eso de las 5:00 p.m., luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre disparos en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo del joven en el área de las escaleras de la residencia, con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

En la escena se ocuparon múltiples casquillos de bala como parte de la evidencia recopilada por las autoridades.

La investigación está a cargo de la agente Nicole Díaz, bajo la supervisión del teniente José Bonilla, ambos adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en unión al fiscal Fernando Quintero.