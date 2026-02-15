Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan una agresión grave ocurrida en el Coliseo Tomás Dones de Fajardo, luego de que un menor de 11 años resultara herido durante un motín tras un juego de baloncesto.

Según la querellante, mientras disfrutaba del partido con su familia, al finalizar el encuentro se produjo un disturbio en el coliseo, durante el cual una persona no identificada lanzó una botella que impactó al menor en el lado izquierdo del rostro.

La Policía informó que el niño se encuentra en condición estable y recibió atención médica tras el incidente.

El agente Michael Ocasio, adscrito al distrito de Fajardo, realizó la investigación preliminar y remitió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, que continuará con las pesquisas para identificar al responsable.