Un ciclista resultó con heridas de gravedad tras ser impactado por un vehículo durante la noche de ayer, domingo, en el kilómetro 54.4 de la carretera PR-2, en Barceloneta.

Según el relato del informe de novedades, a eso de las 8:00 p.m., Edgardo Torres Ortiz, de 42 años, transitaba en su automóvil marca Toyota Corolla color rojo, en dirección de Barceloneta a Arecibo por el carril derecho de la carretera PR-2 y no se percató del ciclista.

El vehículo impactó con la parte delantera la goma posterior de la bicicleta que iba por el mismo carril y en la misma dirección, resultando con heridas de cuidado.

El ciclista, que no ha sido identificado, transitaba sin equipo reflectivo ni el de seguridad, en una carretera con poco alumbrado.

El herido fue transportado en ambulancia aérea al Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras, donde fue recluido.

El agente Pedro Pérez Medina, adscrito a la División de Patrullas de Carretera de Manatí, y la fiscal Daisy Quintero Hernández tienen a cargo la investigación.

El conductor arrojó 0.06% de alcohol en su organismo. El límite permitido por la Ley de Vehículos y Tránsito es de 0.08% para adultos.

Además, se tomaron las medidas y fotos en la escena, y se ocupó el vehículo y la bicicleta para fines de inspección.