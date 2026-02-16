Un hombre fue asesinado esta madrugada frente a la verja de la cancha del residencial Trina Padilla de Sans en Arecibo, por motivos que se investigan, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, la llamada de alerta se recibió a las 4:21 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que notificó sobre una situación sospechosa en la avenida Constitución donde ubican varios residenciales públicos.

Al llegar a la escena, agentes del Precinto 107 de Arecibo encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

El occiso fue identificado como Javier A. Zeno Torres, de 35 años, quien era vecino de Arecibo. Según los archivos de la Policía, en tres ocasiones fue fichado por violación a la Ley de Sustancias Controladas y en diciembre de 2018 por un asesinato del que fue absuelvo por un jurado.

La directora de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo,teniente Francheska Barreto Allende, explicó que todavia se encuentran verificando cámaras de seguridad en esa ruta, entre otra evidencia para establecer el motivo del crimen.