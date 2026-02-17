Un hombre fue asesinado esta madrugada frente a una residencia ubicada en la carretera PR-686, a la altura del barrio Los Naranjos, en Vega Baja, informó la Policía de Puerto Rico.

El occiso fue identificado como Charlye Soler Rosario, de 53 años y residente de Vega Baja. La Uniformada indicó que este poseía expediente criminal.

Según el informe policíaco, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala a eso de las 12:04 a.m. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Soler Rosario en el suelo.

El agente Nicolas Maldonado, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, asumió la pesquisa del caso junto al fiscal Carlos Rodríguez.

Este caso es uno de los tres asesinatos reportados entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, junto al ocurrido en el estacionamiento de Costco en San Juan a las 11:29 p.m. y otro registrado en la comunidad San Rosa de Lima, en Mayagüez, a la 1:08 a.m.