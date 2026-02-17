Una disputa vecinal por un estacionamiento reservado dejó el saldo anoche de una pareja herida de bala en la calle San José, en Guayama.

Los hechos se reportaron a las 8:50 p.m. cuando el hombre que posteriormente resultó herido de bala salió frente a su residencia al llegar su esposa, para sacar unos conos que había colocado su vecino.

Según el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, inspector José A. Torres Ruiz, su acción provocó una discusión seguida de un forcejeo que escala y es cuando dispara y los hiere a ambos.

El hombre de 23 años tiene una herida de bala en un hombro y una mujer de 35 años, en el lado izquierdo del pecho, fueron transportados al hospital Menonita de Guayama con varias heridas de bala en su cuerpo.

PUBLICIDAD

Debido a su condición de cuidado, pero estable, quedaron recluidos en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

El sospechoso de 31 años fue entrevistado y será citado próximamente. Este fue desarmado.

“El vecino se entrevistó anoche y está cooperando con la investigación. Entendemos que hay que abundar más en la investigación para consultar con la fiscal (Jessica) Gotay”, observó.

Los investigadores continuarán entrevistando vecinos, analizando los vídeos de cámaras de seguridad y corroborando las versiones vertidas.

Los involucrados habían tenido incidentes previos, pero ninguno fue reportado a la Policía, agregó el inspector Torres Ruiz.

El agente Federico Colón de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama se hizo cargo de la pesquisa.

Solo se ocupó en la escena un casquillo de bala de calibre 9 milímetros.