La turista que murió ahogada en la tarde de ayer, viernes, en la Playa Azul, en Luquillo, fue identificada como Gabriela Rosario, residente en el estado de Florida.

El ahogamiento se reportó a eso de las 3:48 p.m. de ayer. Fue reportado a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, donde se alertó sobre persona arrastrada por corrientes marinas.

“Paramédicos brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente la transportaron al Hospital Centro Médico del Noreste, donde el médico de turno certificó su muerte”, detalló la Policía.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales área de Fajardo, en unión al fiscal Pedro Vargas Echevarría, se hicieron cargo de la investigación.

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El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan ha alertado que hay un alto riesgo de corrientes marinas durante este fin de semana para la costa noroeste a este de Puerto Rico y Culebra. Se exhorta a los bañistas a no entrar a las aguas afectadas, ya que estas corrientes aumentan el riesgo de ahogamiento.