Una fémina perdió la vida mientras compartía con familiares y amigos en la Playa Azul en Luquillo.

La información fue confirmada por el director de la Oficina de Municipal de Manejo de Emergencias (OMME) de Luquillo, Oscar Torres Cruz, quien indicó que se sospecha que la joven quien se hallaba de visita en la Isla junto a su pareja y familiares, pudo haber sufrido algún percance de salud mientras se hallaba en el agua.

“Una joven de Nueva York se encontraba en el área con su pareja y sus familiares. Parece que esta persona sufre una condición de salud y lo complica porque está dentro del agua”, explicó el funcionario, quien añadió que el mar no se encontraba picado y que las condiciones del clima eran ideales.

PUBLICIDAD

Torres Cruz añadió que cuando rescatistas y personal de Emergencias Médica arribaron al lugar, ya la joven había sido sacada del agua por personas que se hallaban en el lugar, y procedieron a brindarle asistencia. “Los paramédicos llegaron al lugar, se le dio CPR (resucitación cardiopulmonar), primeros auxilios y demás, pero al llegar al hospital, el médico de turno certifica que falleció”, explicó Cruz. El incidente se registró

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo investigan el suceso.