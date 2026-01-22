La Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y la Guardia Costera informaron este jueves de que decomisaron 506 kilos de cocaína, valorados en más de 7 millones de dólares en el mercado negro, y detuvieron a tres hombres en una embarcación en Vega Baja.

“Pone de relieve la eficaz interoperabilidad y la fortaleza de la Guardia Costera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la División Aérea y Marítima del Caribe y nuestras agencias asociadas al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para interceptar embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas y proteger las fronteras marítimas”, afirmó en un comunicado el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del sector San Juan de la Guardia Costera de Estados Unidos.

De acuerdo a las autoridades, la tripulación de un avión HC-144 Ocean Sentry de la Estación Aérea de la Guardia Costera de Miami detectó una embarcación sospechosa, de color azul y blanco, de 25 pies de eslora, en aguas internacionales en el norte de Vega Baja.

La Guardia Costera del sector San Juan desvió a la embarcación guardacostas ‘Joseph Tezanos’ y a una tripulación de la Estación San Juan 45-Response Boat Medium para interceptar el barco sospechoso.

Una vez en el lugar, la tripulación de la estación de San Juan, con el apoyo de la tripulación aérea de la CBP y el buque ‘Joseph Tezanos’, interceptó con éxito y tomó el control de la embarcación sospechosa.

La Guardia Costera embarcó a los tres presuntos narcotraficantes y recuperó 16 fardos de contrabando que dieron positivo en cocaína.

Esta detención es el resultado de los esfuerzos de HSTF, que incluye al FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS), Agencia Antidrogas (DEA), Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), que están priorizando recursos para combatir las organizaciones criminales transnacionales.

“Estamos orgullosos de vigilar junto con nuestro Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y nuestros socios locales encargados de hacer cumplir la ley, mientras continuamos luchando sin descanso contra el tráfico ilícito en las aguas de Puerto Rico e Islas Vírgenes de los Estados Unidos”, concluyó Romano.

Las incautaciones de droga en las aguas ubicadas en la costa oeste de Puerto Rico son frecuentes, ya que el llamado Canal de Mona, que separa esta isla de República Dominicana, es una ruta utilizada habitualmente para el narcotráfico.