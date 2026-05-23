Unas nueve máquinas tragamonedas fueron ocupadas durante un operativo realizado en la tarde ayer, viernes, en los Kiokos de Luquillo.

El impacto fue realizado por agentes adscritos a la División Drogas Fajardo, en coordinación interagencial con la Comisión de Juegos de Puerto Rico.

Se detalló que las inspecciones fueron dirigidas a cinco negocios. Pero, en sólo tres de ellos encontraron máquinas tragamonedas de manera ilegal. Estas fueron ocupadas y se les expidió multa.

Se detalló en un informe policiaco que en el Kiosko #57 El Playero se ocupó una máquina y se expidió una multa administrativa de $5,000

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El en Kiosko #59 San Miguel se ocuparon dos máquinas y se impuso una multa administrativa de $10,000, mientras en el Kiosko #60 La Roca Taína se ocuparon seis máquinas y se impuso una multa administrativa de $30,000, precisó la Policía.

Como parte del operativo se ocupó un total de $590 en efectivo. Además, en el lugar fueron expedidos tres boletos por violaciones a la Ley 22 de Tránsito de Puerto Rico.

Por otro lado, la Policía informó que también visitaron a un restaurante de Ceiba, pero que todo estaba en orden.

En estos trabajos se contó con la cooperación de personal adscrito a la División Drogas Humacao, agentes de los Distritos de Luquillo, Fajardo y Ceiba, así como la Unidad K-9.

El pasado 9 de mayo la Comisión de Juegos también realizó un operativo en dos negocios de San Juan, en el que ocuparon 28 máquinas. Uno de los negocios resultó ser del exbaloncelista Antonio Omar “Puruco” Látimer Rivera.