Incendio consume tres vehículos en urbanización de Fajardo
En la escena se ocuparon como evidencia envases con acelerante.
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Tres vehículos fueron incendiados en circunstancias que se encuentran bajo investigación esta madrugada en la avenida A, de la urbanización Veve Calzada, en Fajardo.
A las 2:25 a.m. se recibió una llamada al cuartel de Fajardo en la que se alertaba sobre un auto en llamas en el lugar.
Al llegar los patrulleros encontraron quemados los siguientes vehículos: guagua Hummer, color amarillo y del año 2004; una Ford convencional LS8000F, color blanco y del año 1994; y una camioneta Dodge RAM van B-3500, color blanco y del año 1998
El incendio fue extinguido por Bomberos de la estación de Fajardo.
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Al presente, los daños a los vehículos no han sido estimados.
En la escena se ocuparon como evidencia dos envases con acelerante que sugiere que hubo mano criminal.
Agentes adscritos a la División de Explosivos de Humacao tienen a cargo la investigación.