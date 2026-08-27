Tres vehículos fueron incendiados en circunstancias que se encuentran bajo investigación esta madrugada en la avenida A, de la urbanización Veve Calzada, en Fajardo.

A las 2:25 a.m. se recibió una llamada al cuartel de Fajardo en la que se alertaba sobre un auto en llamas en el lugar.

Al llegar los patrulleros encontraron quemados los siguientes vehículos: guagua Hummer, color amarillo y del año 2004; una Ford convencional LS8000F, color blanco y del año 1994; y una camioneta Dodge RAM van B-3500, color blanco y del año 1998

El incendio fue extinguido por Bomberos de la estación de Fajardo.

Al presente, los daños a los vehículos no han sido estimados.

En la escena se ocuparon como evidencia dos envases con acelerante que sugiere que hubo mano criminal.

Agentes adscritos a la División de Explosivos de Humacao tienen a cargo la investigación.