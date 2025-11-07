Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos adscritos a las estaciones de Cidra, Cayey y Caguas se trasladaron en horas de la tarde al barrio Arenas en Cidra, para combatir un incendio reportado en la planta de trasbordo de basura de ese municipio.

A través de sus redes sociales, el alcalde de Cidra, Delvis Pagán Clavijo informó que aunque se trataba de un incendio de grandes proporciones, habían logrado controlar el mismo. “Estamos ahora mismo de manera activa, bajando lo que es el fuego que está consumiendo a donde se tiran los escombros. Preliminarmente, no sabemos si hubo mano siniestra o fue por combustión. Ya están los bomberos de Cidra, los bomberos de Cayey, Manejo de Emergencias. Emergencias Médicas, la Policía Municipal, Seguridad Pública, ya estamos aquí, controlándolo”, manifestó el Mandatario.

Mientras que de otra parte, el Cuerpo de Bomberos informó que habían logrado confinar el incendio, aunque se exhortaba a los vecinos de la zona a tomar medidas de seguridad debido a la gran cantidad de humo provocada por las llamas. Además de las distintas unidades, el municipio de Gurabo también colaboró con las labores de extinción con camiones cisternas para asistir a los bomberos en el suministro del agua.

Además del alcalde, hasta el lugar también llegó el comisionado del Cuerpo de Bomberos, Josué Piñeiro Torres.