Una pareja resultó herida de bala luego de intentar frenar un asalto reportado anoche en un puesto de gasolina Mobil, ubicado en la carretera PR-174, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba junto a su pareja en el lugar cuando un individuo vestido de negro se les acercó y, mediante amenazas e intimidación y portando un arma de fuego, anunció el asalto. Inmediatamente inició un forcejeo con el presunto asaltante.

En medio de un forcejeo, el sospechoso realizó un disparo que alcanzó al perjudicado, quien no ha sido identificado.

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Al percatarse de la situación, la mujer -pareja del perjudicado que tampoco fue identificada- intentó intervenir para repeler la agresión y utilizó un arma blanca, con la que logró herir al sospechoso. Acto seguido, el individuo realizó un disparo contra la mujer, quien también resultó herida.

Tras el ataque, el sospechoso abandonó el lugar.

Las víctimas llegaron en un vehículo privado hasta una institución hospitalaria, donde fueron atendidas por el médico de turno, quien certificó que la condición de ambos era estable.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, que continuará con la pesquisa.