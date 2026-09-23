Las autoridades radicaron cargos criminales contra el empresario José Manuel Baeza Visaldán, apoderado de los Capitanes de Arecibo del Baloncesto Superior Nacional, por los artículos 3.1, de maltrato, y 3.2, de maltrato agravado, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, según informó esta mañana la oficial de prensa del Cuartel General de la Policía de Puerto Rico.

Baeza Visaldán, de 34 años y residente en San Juan, presuntamente “agredió física y verbalmente a la víctima durante un incidente de violencia de género ocurrido en San Juan”, indicó la Uniformada en el informe. Los presuntos hechos ocurrieron a las 12:30 p.m. del martes, 22 de septiembre.

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El también presidente y principal oficial ejecutivo de Teselta fue detenido tras la denuncia.

La jueza Rocío Alonso, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000.

Ficha policíaca de José Manuel Baeza Visalden, apoderado de los Capitanes de Arecibo del Baloncesto Superior Nacional y presidente y principal oficial ejecutivo de Teselta. ( Suministrada )

Baeza Visaldán fue ingresado en la Institución Penal 705 de la cárcel de Bayamón al no prestar la fianza.

La investigación estuvo a cargo de la División de Violencia de Género del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.