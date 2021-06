Las autoridades se encuentran la tarde del domingo interrogando a potenciales testigos que presenciaron el asesinato la noche del sábado de Jesús M. Bonano Laureano, el imputado de golpear fatalmente al surfer Brian Ramos y auscultando la posibilidad de que haya cámaras de seguridad cerca de la escena del crimen.

Así lo explicó a Primera Hora el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, el teniente Joaquín De la Cruz, al aclarar que la pesquisa se encuentra en una etapa preliminar en la que todavía no se ha determinado el móvil del asesinato, incluida la posibilidad de una venganza o un crimen por encargo.

“Yo no me atrevería a decir eso. Estamos en una etapa preliminar en la que falta mucho por investigar. No podría llegar a que algunos de esos sean el móvil. Hay que empezar a descartar unas cosas y relacionar otras para ver cuál sería el móvil. Pero aún es muy temprano para llegar a conclusiones”, sostuvo.

Manifestó que los trabajos del día están concentrados en entrevistar a los potenciales testigos del crimen ocurrido el sábado a eso de las 6:50 de la noche en la residencia de Bonano Laureano.

“Hasta ahora lo que tenemos es que José Manuel Bonano estaba compartiendo en el balcón residencial con su hermano y otras personas cuando llega un caballero vestido de negro y mascarilla negra -de esas que se usan por lo del COVID- y pregunta quién era ‘Quiny’ (apodo del occiso). Él mismo contesta que es él y ahí mismo ese caballero le hace cinco disparos alcanzándolo en diferentes partes de su cuerpo”, detalló el teniente al indicar que los impactos provocaron heridas a la víctima en el cuello, axila, costado y una mano. Nadie más resultó herido.

“Inmediatamente después el caballero que disparó se fue del lugar... preliminarmente, sabemos que se montó en un vehículo blanco. Se está investigando qué tipo de vehículo fue. Los agentes están trabajando desde esta mañana en eso”, agregó el teniente.

Las entrevistas de los policías están concentradas en las perosnas que estaban con Bonano Laureno en su hogar y en testigos que estaban cerca del área. “Había mucho americano quedándose en los apartamentos cerca... todos los que estaban por allí serán entrevistados”, dijo De la Cruz.

Puntualizó que también se indaga explorar si en la zona - donde hay negocios cerca- hay cámaras de seguridad.

Además, se investiga si la víctima recibió alguna amenaza en los pasados días, esto luego de haber salido en libertad bajo supervisión electrónica el pasado jueves por el mecanismo de hábeas corpus pues la vista preliminar en su contra no se llevo en el tiempo reglamentario de seis meses estipulados por ley y derecho constitucional. El proceso judicial no había continuado porque, aparentemente, el juez que atiende el caso está indispuesto hasta el 10 de junio.

Bonano Laureano había sido encarcelado luego que se le encontrara causa para arresto por el asesinato de Ramos y de que no pudiera prestar una fianza de $450,000 que le impuso el juez José Caballero el 24 de noviembre de 2020.

Los hechos de este caso -captados en un vídeo- ocurrieron el 22 de noviembre del año pasado en la playa La Pared, en Luquillo, luego de surgir una discusión en el que Ramos falleció tras recibir un golpe con un bate.