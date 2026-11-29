Dineropr, también conocido como “El Faltón”, un artista urbano puertorriqueño de trap, fue intervenido en la madrugada de este domingo por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos en un residencial de Juana Díaz.

De acuerdo con datos preliminares, Luis Ricardo Vélez Pacheco, de 22 años, se encontraba amenizando junto al cantante de música urbana Bryant Myers una actividad de encendido de la Navidad en la plaza de recreo y un juego de baloncesto entre residenciales de Hato Rey y Coamo, que se llevó a cabo en el parque Kennedy, cuando los agentes observaron -a simple vista- armas de fuego en el interior de una guagua.

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El intérprete, vecino de Mayagüez, firmó un consentimiento para que abrieran la guagua marca Toyota 4Runner, color negro, del año 2001.

El artista posee licencia de portación de armas. Sin embargo, no tenía registrado un rifle Micro Draco calibre 7.62 x 39.

Se le ocupó también las armas registradas, un rifle del mismo calibre marca Zastava y una pistola Glock modelo 17 de calibre 9 milímetros.

Armas ocupadas durante una intervención con el trapero Dineropr en Juana Díaz, solo una no estaba registrada en su licencia de armas. ( Suministrada por la Policía )

Además, ocuparon nueve cargadores y 823 municiones.

El agente Emanuel Mateo Santiago consultó el caso con el fiscal Jorge Martínez Rivera, quien citó al exponente para el 10 de diciembre.