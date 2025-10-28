Una mujer murió atropellada en circunstancias que se investigan durante la madrugada de hoy, martes en la autopista Luis A. Ferré (PR-52), jurisdicción de Cayey, según informó el Negociado de Patrullas de Carreteras.

De acuerdo con la información preliminar del agente Luis H. Crespo, adscrito a la División de Patrullas y Autopista de Caguas, a eso de las 12:55 a.m., Alberto Ortiz Calo de 54 años, transitaba por el carril izquierdo en un vehículo Toyota CHR del año 2019, atropelló a una peatona.

Los paramédicos estatales certificaron que no tenía signos vitales.

De la entrevista con la pareja consensual de la fallecida, se desprende que se detuvieron en el paseo de emergencias para realizar una necesidad fisiológica y presuntamente sin mediar palabras cruzó los carriles siendo atropellada.

El caso se reclasificó como una muerte sospechosa mientras se investiga a fondo.

La víctima no ha sido identificada.

Las autoridades informaron que al conductor se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, la cual arrojó un resultado de .000%, descartándose la presencia de alcohol en su organismo al momento del accidente.

La fiscal Inés Escobales, ordenó el levantamiento del cadáver y la ocupación del vehículo para fines periciales.