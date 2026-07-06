La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de una mujer, reportada a eso de las 6:00 de la mañana de este lunes en el sector La Mina del barrio Bejucos, en Isabela.

Según el informe preliminar de la uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un presunto intento de suicidio. Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de una mujer en el interior de una guagua Toyota Tacoma blanca. La perjudicada, que no ha sido identificada, presentaba una herida de bala en el área de la cabeza.

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Personal del Cuertpo de Investigaciones Criminales (CIC) se dirige a la escena para la investigación correspondiente.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo,busca ayuda de inmediato llamando a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al988. También hay un chat en línea en988lifeline.org.