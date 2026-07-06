Un joven de 18 años y una mujer de 20 resultaron gravemente heridos tras un accidente marítimo reportado la tarde del domingo en aguas de Salinas, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió a eso de la 1:18 p.m. en Bahía Salinas, frente a Isla Perdida, cuando un jet ski y una embarcación de aproximadamente 33 pies de eslora chocaron por circunstancias que son investigadas.

A consecuencia del impacto, ambos jóvenes sufrieron heridas de gravedad. Personal de Emergencias Médicas les brindó los primeros auxilios en el lugar antes de transportarlos al Centro Médico de Río Piedras.

Según la Policía, tanto el hombre como la mujer permanecen hospitalizados en condición de cuidado.

La investigación del accidente está a cargo de la agente Melissa Rodríguez, adscrita a la División Marítima de Guayama.