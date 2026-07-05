Un robo a mano armada fue reportado en la tarde del sábado en el colmado Jumbo, ubicado en la calle Julio Andino, en Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una empleada del establecimiento manifestó que mientras acomodaba unos artículos en una góndola, un hombre armado se le acercó y le anunció el asalto. Acto seguido, mediante fuerza e intimidación, la despojó del dinero de la caja registradora, cuya cantidad no fue cuantificada.

Durante la huida, el individuo fue confrontado por la propietaria del negocio, momento en el que realizó tres disparos con un arma de fuego. Ninguno de los disparos alcanzó a la mujer y, posteriormente, el sospechoso abordó un vehículo en el que logró escapar.

La Policía informó que no se reportaron personas heridas.

El agente Andi Landan, adscrito al Precinto de Río Piedras, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.