Un sexagenario fue víctima de un robo domiciliario y posterior secuestro en hechos ocurridos en horas de la mañana de este sábado en el barrio Sonadora, sector Charco Frío, en Ceiba.

Según la información preliminar que suministró la Policía de Puerto Rico, el querellante de 65 años manifestó que mientras se encontraba atendiendo a sus animales en horas de la mañana fue sorprendido por cinco individuos vestidos de negro y con el rostro cubierto, quienes mediante amenaza con armas de fuego lo despojaron de una pistola para la cual poseía licencia.

Posteriormente, la víctima fue atada de manos, con el rostro cubierto y transportada en un vehículo hasta un lugar no determinado, mientras los sospechosos se dirigían a su residencia.

Allí, presuntamente, los individuos lograron apropiarse de aproximadamente $30,500 en efectivo, un disco duro correspondiente al sistema de cámaras de seguridad y las llaves de la residencia.

Tras varias horas, la víctima fue liberada en un área del municipio de Naguabo, desde donde logró solicitar ayuda.

El perjudicado se rehusó a recibir asistencia médica y el caso fue referido a la División de Robos del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, quienes continúan con la pesquisa.