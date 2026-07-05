Un menor de edad resultó herido de bala durante la madrugada de este domingo en hechos ocurridos en la calle Tartak, en Isla Verde, Carolina.

Según la información preliminar que suministró la Policía de Puerto Rico, una llamada alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a un menor de 17 años que presentaba una herida de bala en el costado izquierdo.

Se desconocen las circunstancias del incidente.

El menor fue asistido en el lugar por personal del Negociado de Emergencias Médicas, quienes, tras evaluarlo, lo transportaron a una institución hospitalaria del área.

El perjudicado continúa recibiendo atención médica y su condición fue descrita como estable. No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Antonio Lasalle, adscrito a la Policía Municipal de Carolina, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, quienes continúan con la pesquisa correspondiente.