El crimen reportado anoche en Trujillo Alto ocurrió cuando el dueño de la gomera Puerto Rico Tires 3 atendía a una mujer de 54 años que tenía problemas con su vehículo y fueron sorprendidos por uno o varios individuos que mataron al comerciante.

Durante la balacera, la mujer resultó con varias heridas de bala en las pantorillas, piernas y hombros. Su condición es estable.

Así lo informó a Primera Hora el director de la División de Homicidios de Carolina, el teniente José Padín, al detallar el incidente reportado a eso de 7:08 p.m., en el negocio localizado en la carretera PR-181, kilómetro 58.5, de Trujillo Alto.

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El occiso no fue identificado por Padín. Soló detalló que tenía 41 años.

“Él tenía a cargo una gomera en Trujillo Alto. La gomera se llama Puerto Tires 3. Él era la persona que tenía ese negocio de instalación y reparación de goma, y a eso de las 7:10 p.m. llega esta mujer de 54 años para hacer una reparación a una de sus llantas, que se le había desinflado, y cuando el individuo, dueño de la gomera, está trabajando el área del vehículo donde está la goma, uno o varios delincuentes, presumimos, es una teoría, desde un vehículo se bajaron y le dispararon al dueño de la gomera, quien falleció en el acto. Él tenía varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”, precisó el teniente.

En el relato, el funcionario señaló que la mujer, residente de Trujillo Alto, observó lo ocurrido al otro extremo del automóvil. Dijo que intentó escapar de la balacera, pero fue alcanzada en varias ocasiones.

“Ella se encuentra hospitalizada en una institución de la zona metro y está estable, al momento”, sostuvo Padín.

Como parte de la investigación del crimen, agentes de Inteligencia de Carolina entraron a la residencia del comerciante, localizada al lado de la gomera que tenía rentada. Allí encontraron $9,451 en efectivo, una cadena que se presume es de oro, así como una pistola calibre .40. Padín no supo detallar si el hombre poseía una licencia para portar ese arma.

Como parte de la investigación, la Policía solicitó la ayuda ciudadana para poder esclarecer el crimen. De tener información, puede comunicarse al 787-343-2020 o a la comandancia de Carolina, al 787-257-7500, extensión 1050.