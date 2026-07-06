Una joven de 23 años murió la noche del domingo luego de accidentarse mientras conducía una motora por la carretera PR-143, en Villalba, informó el Negociado de Patrullas de Carreteras.

De acuerdo con la investigación preliminar, el accidente fue reportado a eso de las 9:00 p.m. en el kilómetro 37.8 de la mencionada vía, frente a la gallera de la Ortiga.

Las autoridades identificaron a la víctima como Génesis M. Torres Núñez, de 23 años y residente en Villalba.

El alcalde de Villalba, Dan Santiago, lamentó su muerte a través de las redes sociales y reveló que era hija de su prima, Raquel Núñez.

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“Génesis tenía apenas 23 años y deja un niño de dos años, que crecerá con el inmenso vacío de la ausencia de su madre. Elevamos nuestras oraciones para que Dios sostenga a ese pequeño, así como a Raquel, a toda la familia y a todos los que hoy lloramos esta irreparable pérdida”, lee un fragmento de su mensaje publicado en Facebook.

La joven conducía una motora Honda CRF-450 del año 2018, a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio, e impactó la barrera de hormigón ubicada en el lado derecho de la carretera.

A consecuencia del fuerte choque, Torres Núñez sufrió heridas de gravedad. Su pareja la transportó al hospital San Cristóbal de Villalba, donde fue atendida por la doctora Ketzya González Vázquez, quien certificó su muerte debido a los traumas sufridos.

La fallecida usaba el casco de protección.

La investigación quedó a cargo del agente Gustavo De Jesús, de la División de Patrulla de Carreteras de Ponce, en conjunto con la fiscal Natalia Pizarro.