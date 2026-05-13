Un hombre de 27 años murió en lo que la Policía describió como un “incidente desgraciado” ocurrido en el interior de un vehículo en el barrio Guilarte, sector Título Quinto, en Adjuntas.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades fueron alertadas por un ciudadano sobre una persona muerta en el interior de un vehículo localizado en la carretera PR-131, kilómetro 1.2. Al llegar a la escena, los agentes encontraron un Mitsubishi Lancer gris claro del año 2006 y, en su interior, el cuerpo de de Paolo Martínez Valentín, vecino de Adjuntas.

La Policía indicó que el joven presentaba una herida de bala en el muslo izquierdo. Además, en el vehículo fue ocupada un arma de fuego para la cual poseía licencia.

El informe policiaco no describió las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Christianan Nieves Gutiérrez, del distrito de Adjuntas, mientras que el sargento Wesbtern Martínez Milla, de la División de Homicidios de Utuado, asumió la pesquisa junto al fiscal Iván Torres.