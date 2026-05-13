Tres mujeres enfrentan cargos criminales luego de que presuntamente causaran daños a un vehículo en medio de un incidente ocurrido en Bayamón con un perro.

Según informó la Policía, agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón diligenciaron órdenes de arresto contra Keishla Ortiz Oquendo, de 36 años y vecina de Bayamón; Liz Rosado Nieves, de 32 y de Bayamón; y Zuleika Ortiz Oquendo, de 36 años y de Toa Baja.

Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón diligenciaron órdenes de arresto contra Keishla Ortiz Oquendo, de 36 años y vecina de Bayamón; Liz Rosado Nieves, de 32 y de Bayamón; y Zuleika Ortiz Oquendo, de 36 años y de Toa Baja. ( Suministrada )

De acuerdo con la investigación del agente Jonathan González, los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2025 en la calle Turabo de la urbanización Reparto Flamingo.

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La pesquisa apunta a que las tres mujeres, actuando en común y mutuo acuerdo, presuntamente le ocasionaron daños a un Toyota Corolla del año 2019 perteneciente a Carlos Falcón, luego de que el hombre impactara a un perro con el vehículo.

El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien radicó cargos en ausencia por daño agravado, bajo el artículo 199 del Código Penal.

La prueba fue presentada ante el juez Rafael Parés Maldonado, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto y fijó una fianza de $50,000 para Keishla Ortiz Oquendo y Liz Rosado Nieves, mientras que a Zuleika Ortiz Oquendo se le impuso una fianza de $10,000.

Las mujeres prestaron las fianzas durante el diligenciamiento de las órdenes, por lo que quedaron en libertad hasta la celebración de la vista preliminar en una fecha posterior.