Radican cargos a pareja por hurto de prendas valoradas en $17,000
Le pertenecían a una mujer de 79 años.
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Policías del distrito de Sabana Grande realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos, por parte de la fiscal Wandi Camacho, por cargos de maltrato a una persona de edad avanzada, apropiación ilegal y escalamiento, a Carlos Santos Ezequiel Santiago Rivera y Mildred Collazo Rivera, de 44 y 46 años.
Surge de la investigación del agente José Suárez, que el 27 de abril, en común y mutuo acuerdo, los imputados escalaron, con libre acceso la residencia de la perjudicada de 79 años, para apropiarse de prendas valoradas en $17,000.
No se precisó el tipo de relación que tenían con la septuagenaria, si alguna.
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La jueza María Del Pilar Vázquez, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto contra ambos. A Santiago Rivera le señaló una fianza de $60,000 y a Collazo Rivera de $40,000, la cual no prestaron.
Ambos fueron fichados e ingresados en prisión, Santiago Rivera en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce y Collazo Rivera en el Centro de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.
La vista preliminar quedó pautada para el 22 de mayo.