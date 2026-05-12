Policías del distrito de Sabana Grande realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos, por parte de la fiscal Wandi Camacho, por cargos de maltrato a una persona de edad avanzada, apropiación ilegal y escalamiento, a Carlos Santos Ezequiel Santiago Rivera y Mildred Collazo Rivera, de 44 y 46 años.

Surge de la investigación del agente José Suárez, que el 27 de abril, en común y mutuo acuerdo, los imputados escalaron, con libre acceso la residencia de la perjudicada de 79 años, para apropiarse de prendas valoradas en $17,000.

No se precisó el tipo de relación que tenían con la septuagenaria, si alguna.

Relacionadas

  1. Asesinan hombre en estacionamiento de empresa de cannabis en Humacao

  2. Muere en el hospital un joven herido en accidente en Hatillo

La jueza María Del Pilar Vázquez, del Tribunal de Mayagüez, determinó causa para arresto contra ambos. A Santiago Rivera le señaló una fianza de $60,000 y a Collazo Rivera de $40,000, la cual no prestaron.

Carlos Santos Ezequiel Santiago Rivera enfrenta cargos por escalar junto a una mujer la residencia de una mujer de 79 años, para apropiarse de prendas valoradas en $17,000.
Carlos Santos Ezequiel Santiago Rivera enfrenta cargos por escalar junto a una mujer la residencia de una mujer de 79 años, para apropiarse de prendas valoradas en $17,000. (Suministrada por la Policía)

Ambos fueron fichados e ingresados en prisión, Santiago Rivera en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce y Collazo Rivera en el Centro de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.

Mildred I. Collazo Rivera, enfrenta cargos junto a un hombre por maltrato de ancianos, escalamiento y apropiación ilegal.
Mildred I. Collazo Rivera, enfrenta cargos junto a un hombre por maltrato de ancianos, escalamiento y apropiación ilegal. (Suministrada por la Policía)

La vista preliminar quedó pautada para el 22 de mayo.