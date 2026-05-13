Un joven de 22 años y su pareja fueron víctimas de un “carjacking” mientras compartían en la La Poza del Obispo, en el barrio Islote de Arecibo, a eso de las 10:04 de la noche del martes.

De acuerdo con el informe de la Policía, el perjudicado alegó que se encontraba en el área de las duchas junto a su pareja dentro de un vehículo Kia K4 blanco del año 2025, cuando varios individuos llegaron al lugar en dos motoras.

Los sospechosos, mediante amenaza e intimidación, obligaron a la pareja a bajarse del auto y escaparon del lugar con el vehículo. Las víctimas no resultaron heridas.

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Posteriormente, agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo localizaron el auto abandonado en el área de Los Tubos, en Manatí, cerca de la playa y sin ocupantes.

El caso fue investigado preliminarmente por el agente Yency Rivera Rodríguez, adscrito al precinto 107 de Arecibo, mientras que agentes de la División de Robos del CIC de Arecibo continuarán con la pesquisa.

Al momento, no se han realizado arrestos relacionados con este caso.