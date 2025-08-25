La División de Homicidios de Arecibo investiga las circunstancias que rodean la muerte de una mujer que presuntamente se lanzó del jeep en el que viajaba como pasajera conducido por esposo mientras transitaban por la carretera PR-2, en el área del centro comercial La Ceiba en Hatillo, ayer, domingo a eso de las 9:15 p.m.

Como es de rigor, se activó el protocolo de feminicidios.

Según la información preliminar, el esposo de la víctima fue arrestado en la escena por conducir bajo los efectos del alcohol. La prueba de aliento arrojó un resultado de .115%, el límite permitido por la Ley 22 de Vehículos y Tránsito es de 0.08%.

Las autoridades indicaron que la mujer, identificada como Marilyn González Rivera, de 53 años y residente de Hatillo, fue encontrada sin signos vitales sobre el pavimento del estacionamiento del centro comercial.

La fiscal Evelyn Trinidad Martell impartió instrucciones para el traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de autopsia.

También se ocupó el Jeep Renegade color blanco en el que transitaban, para fines periciales.