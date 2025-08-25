Motociclista muere tras chocar contra poste en Naranjito
El hombre de 30 años presuntamente perdió el control de la motora.
Un motociclista murió esta madrugada tras chocar contra un poste de alumbrado eléctrico en la carretera 165, a la altura del barrio Lomas García en Naranjito, informó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el accidente a la 1:00 a.m. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre de 30 años, conductor de una motora Taizhou Zhongneng, Tank 200 de color gris claro, quien presuntamente perdió el control y salió de la vía de rodaje, impactando un poste a orillas de la carretera.
El motociclista resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.
La policía municipal Leslie Rosado, adscrita a la División de Servicios Técnicos de Bayamón, tomó las fotografías de la escena. El agente Antonio Hernández, bajo la supervisión del sargento Osvaldo Merced, adscrito a Patrullas de Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal Isaías Ojeda, se hicieron cargo de la investigación.