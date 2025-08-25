Un motociclista murió esta madrugada tras chocar contra un poste de alumbrado eléctrico en la carretera 165, a la altura del barrio Lomas García en Naranjito, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el accidente a la 1:00 a.m. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre de 30 años, conductor de una motora Taizhou Zhongneng, Tank 200 de color gris claro, quien presuntamente perdió el control y salió de la vía de rodaje, impactando un poste a orillas de la carretera.

El motociclista resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.

La policía municipal Leslie Rosado, adscrita a la División de Servicios Técnicos de Bayamón, tomó las fotografías de la escena. El agente Antonio Hernández, bajo la supervisión del sargento Osvaldo Merced, adscrito a Patrullas de Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal Isaías Ojeda, se hicieron cargo de la investigación.