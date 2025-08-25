Un joven fue asesinado anoche en la urbanización Royal Town, en Bayamón, informó la Policía de Puerto Rico.

El crimen se reportó a las 10:23 p.m. del domingo luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara a las autoridades sobre la situación.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de Kevin Joel Centeno Rosado, de 23 años y residente del municipio, quien presentaba múltiples heridas de bala que le provocaron la muerte en el acto.

Por el momento, no se han reportado arrestos relacionados con este asesinato.

La agente Jessica Andino, adscrita al precinto de Bayamón Sur, investigó inicialmente los hechos y los refirió a la agente Nicole Díaz, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. La pesquisa se realiza en conjunto con el fiscal Isaías Ojeda.