Un hombre se encuentra en condición delicada tras ser baleado en horas de la mañana de este domingo en la calle Júpiter de la urbanización Usubal, en Canóvanas, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones en el área. Al llegar al lugar, los agentes encontraron una guagua Hyundai Tucson negra accidentada contra una residencia. En su interior, localizaron a un hombre con heridas de bala en varias partes del cuerpo.

Paramédicos acudieron a la escena, brindaron los primeros auxilios y lo transportaron a una institución hospitalaria, donde su condición fue descrita como delicada.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.