Una organización sin fines de lucro dedicada al rescate de animales de las calles, denunció un caso de aparente maltrato contra animales reportado el sábado en Toa Baja, donde varias organizaciones celebraban un evento de esterilización gratuita.

Según explicó la querellante Doris Lamosa, de la organización Foster Club Rescue, hasta el evento que se realizó en el coliseo Antonio R. Barceló, llegó un vecino de Barranquitas en horas de la madrugada, con dos canes para que fueran revisados y esterilizados, pero los animales no se hallaban en condiciones adecuadas ni eran transportados apropiadamente. Los canes, una perra y su cría, eran transportados en la caja de una camioneta y estaban amarrados con cinta adhesiva y sogas.

PUBLICIDAD

“Ella (la perra) estaba en la pickup del señor, dentro de una caja, a la intemperie. Yo me llevo la mamá. Salgó corriendo para que le corten el tape a la mamá y entonces sale una ciudadana y dice ‘hay un bebé’, y sale corriendo detrás de mí con la bebé”. La activista explicó que decidieron radicar una querella porque el propietario de los perros no ve nada inapropiado en la manera en que los amarró y los transportó, además de que dijo tener otros cuatro perros en su hogar.

“Lo que a mi me choca es que él hace una acción positiva. La acción positiva es que el sale de Barranquitas de madrugada y hace una fila de madrugada para esterilizar los perros, eso es positivo. Lo negativo que no entiendo es de la manera que los tiene porque él dice ‘yo no tengo un kennel, yo no tengo manera de transportarlos, ellos se mueven, se mueven y los amarré’”.

“Él desde un principio, él lo admite aquí en el evento y también en el cuartel. Yo soy quien pido que llamen la Policía porque lo más preocupante es que él lo ve como normal, lo de amarrar los perros así”.

Al lugar acudió un agente de la Policía Municipal de Toa Baja, quien consultó el caso con un fiscal, que decidió dejar los canes al cuidado de la organización mientras se investiga el asunto. Como parte de la investigación, la activista explicó que en los próximos días, las autoridades visitarían el hogar del querellado para corroborar el estatus de los otros canes.

De otro lado, se explicó que además de las condiciones en que fueron hallados los canes que fueron removidos ayer, estos tenían muchas pulgas y garrapatas, y uno de ellos aparenta tener problemas visuales. “La mamá la tenemos que llevar mañana al veterinario porque tiene los ojos ‘blurry’. Como si tuviera problemas de la vista, una infección o algo así, hay que chequearle lo de los ojitos y obviamente, los dos perros están aterrados, aterrados”, comentó.