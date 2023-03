Las autoridades investigan un caso de fraude por un total de $2,635 contra el convento Siervas de María, en San Juan, informó la oficina de prensa del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

La querella fue radicada ayer, domingo, cuando recibieron una llamada de alguien que se identificó como el padre Miguel Ángel Duarte Matiz, quien indicó que necesitaba un dinero para pagar una compra y pidió comunicarse con la madre superiora, pero esta no se encontraba.

Luego volvió a llamar para indicarle que tenían problemas con la firma de un cheque para hacer un pago y pone al teléfono a una mujer, que se alega que tenía una voz parecida a la de la madre superiora, que le dijo que buscara en su oficina dinero en efectivo.

Como no lo encontraron, le pidió que fuera a la oficina de la administradora donde había efectivo para que lo enviara a través de la compañía Western Union. Como la persona no tenía una identificación no pudo hacerlo y entonces le pidieron que fuera a la gasolinera Total de la avenida Fernández Juncos en Santurce para hacer la transacción en un cajero de Bitcoin.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.