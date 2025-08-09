Tres carjackings y un robo se registraron en pocas horas en los municipios de Bayamón, Cataño y Guaynabo.

Todos los atracos fueron cometidos por varios individuos armados mientras las víctimas se hallaban en sus vehículos o en la vía pública.

El más reciente de estos incidentes ocurrió a plena luz del día cuando la víctima se hallaba frente a su residencia, en la urbanización Santa Rosa en Guaynabo. Según relató el perjudicado, éste se aprestaba a abordar su vehículo a eso de las 9:15 de la mañana, cuando fue interceptado por dos individuos que a punta de pistola, lo despojaron de una mochila que contenía $7,887 dólares en efectivo, una computadora portátil y documentos personales. Del informe no se desprende descripción de los asaltantes, y si estos huyeron del lugar a pie o se transportaban en algún vehículo de motor.

Mientras que, a la 1:30 de la madrugada de hoy, una pareja fue víctima de un carjacking en la carretera 167, a la altura del barrio Dajaos en Bayamón. De acuerdo con la querella, estaba se hallaba con su pareja a bordo de un vehículo, descrito como un Toyota Camry del 2008, color blanco, con la tablilla HES-296, cuando varios individuos armados se les acercaron. A renglón seguido agredieron a la mujer en el rostro y la despojaron de un teléfono celular y las llaves de su residencia. Mientras que su pareja fue despojada de su celular y $30 en efectivo. Todo esto mientras les apuntaban con las armas de fuego. Tras esto, los ladrones se marcharon del lugar a bordo del vehículo de la víctima.

Una hora más tarde y en el kilómetro 13.8 de la misma carretera, a la altura de la urbanización Buena Vista en Bayamón, se registró otro carjacking. En esta ocasión, la víctima indicó que se detuvo en el lugar para ceder el paso, cuando fue interceptado por tres encapuchados armados y vestidos de negro, quienes lo despojaron del vehículo que conducía. El mismo fue descrito con un Chevrolet Cruze del año 2017, color blanco y con la tablilla IVD-571.

Por último y unos 50 minutos más tarde, se registró otro atraco en la urbanización Mansiones de Cataño. De acuerdo con el relato de la víctima, una mujer de 20 años, ésta se hallaba detenida en el lugar cuando se le acercó otro vehículo, del que descendieron tres individuos portando armas de fuego, una de ellas un arma larga. Tras esto, los asaltantes la despojaron de su vehículo, un Ford Fiesta del 2013 color blanco, con la tablilla IDP 616. Tras esto, los individuos se marcharon a bordo de los dos vehículos.

Todos los casos fueron referidos a la división de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, quienes se harían cargo de las pesquisas.