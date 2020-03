El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que conoce al hombre imputado de atropellar fatalmente a una pareja en Luquillo y que luego abandonó la escena.

En WKAQ 580 AM, Méndez dijo que el sospechoso es vecino de Fajardo y trabaja hace dos años en la Oficina de Servicios Legislativos y no en la Cámara de Representantes como divulgaron inicialmente. Sin embargo, esta oficina está adscrita a la Cámara, según constató Primera Hora.

El crimen ocurrió el 8 de marzo y las víctimas fueron identificadas como Merari Pizarro Torres de 50 años, y Edwin Rodriguez Montañez de 58 años, residentes de Luquillo. La acción del sospechoso quedó grabada en video, según han divulgado las autoridades.

En la radioemisora, Méndez calificó de despreciable la acción que le imputan al sujeto y dijo que se examinaría el reglamento de la Legislatura para ver si procede su destitución.

Añadió que lo conoce como un hombre “serio” y “responsable”.

Merari Pizarro Torres y Edwin Rodriguez Montañez, quienes fallecieron en la escena. (Facebook)

“Yo lo conozco, lo he estado llamando y el teléfono aparece desconectado, para que se entregue y enfrente el proceso… lo conozco, definitivamente me sorprende, no es la persona que yo conozco”, dijo Méndez.

Cuando se le preguntó a Méndez si fue él quien llevo a este residente de Fajardo a la Asamblea Legislativa, el presidente cameral, quien es legislador por el distrito que incluye ambos pueblos, respondió en la afirmativa: “Sí, fui yo”.

El presidente cameral indicó que conoce el lugar donde ocurrió el accidente. Además, admitió que ha sido contactado a policías que trabajan en el área sobre este caso y aseguró que la información que tiene es que el sospechoso se había comprometido con agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales a ir a una entrevista con ellos, aunque no está claro de lo qué ocurrió después.