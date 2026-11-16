Un joven de 22 años resultó gravemente herido luego de perder el control de la motora que conducía e impactar contra un muro de concreto de una residencia, durante la tarde de ayer, en Naguabo.

Según la investigación preliminar de la Policía, el accidente ocurrió en el kilómetro 0.8 de la carretera PR-970, en el barrio Maizales, cuando Justyn González Valentín, residente de Naguabo, conducía una motora KTM 690 Enduro, color anaranjado, a una velocidad mayor a la permitida. Tras perder el control, impactó la parte frontal de la motora contra el muro y salió expulsado, cayendo al pavimento.

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Como resultado del impacto, González Valentín sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a una institución hospitalaria del área metropolitana, donde su condición fue descrita como de cuidado. Según la Policía, el motociclista no utilizaba el equipo de protección requerido al momento del accidente.

La investigación está a cargo del agente Ramón Carrillo Otero, de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Humacao, junto al fiscal Juan Hernández, quien ordenó la ocupación de la motora para fines investigativos.