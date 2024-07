Tras escuchar esta mañana argumentos de ambas partes, un grupo de empresarios y comerciantes y el Departamento de Justicia en representación del gobierno y la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, el juez Anthony Cuevas adelantó que en las próximas horas, ya sea en la tarde ese este lunes o el martes martes, estaría emitiendo su determinación sobre los recursos presentados para detener la implementación del nuevo aumento que pondría el salario mínimo en $10.50.

Durante la vista, el abogado Jaime Sanabria, quien se expresó en representación de un grupo de pequeñas y medianas empresas (pymes), argumentó que la entrada en vigor del aumento al salario mínimo se establecía de manera arbitraria, sin dar participación a partes que serían impactadas directamente, como muchos de sus representados que, en algunos casos, son empresas pequeñas con apenas tres empleados, que no pueden costear ese aumento.

Sanabria sostuvo que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo no había cumplido con sus funciones de hacer un estudio sobre el aumento y presentarlo públicamente. El abogado también cuestionó la constitucionalidad de la ley que establece la Comisión y modifica el salario mínimo, y afirmó que la ley es ambigua. Remitió al récord legislativo y agregó que algunos legisladores también habían expresado que la ley no era precisa, y que el aumento de salario no era automático, por lo que exigía una evaluación y un decreto para entrar en vigor.

Parte importante del argumento giró en torno a la interpretación de Ley sobre si la Comisión podía o no tomar decisiones, como la de no emitir un decreto mandatorio sobre la adopción del aumento al salario mínimo con una votación de 3-2. Insistió que la ley exige cinco votos afirmativos, y que “si ellos sostienen que pueden resolver 3 a 2, eso no está en la ley”.

La abogada Tania Libertad, por su parte, ripostó en nombre del Estado y la Comisión. Afirmó que la ley sí es clara y que, “si la Asamblea Legislativa hubiese querido que fueran cinco votos mandatorios, así lo hubiese establecido” para la toma de decisiones de la Comisión. En cambio, indicó que la ley establece que bastaría con una mayoría de votos afirmativos una vez se establezca el quórum mínimo de cinco miembros.

También defendió el trabajo de la Comisión, afirmando que sí habían cumplido con su trabajo y con hacer una evaluación, y que no presentaron un decreto mandatorio porque, dentro de sus facultades, votaron a favor de no hacerlo.

Las representantes legales del Estado sostuvieron que la parte demandante no ha podido presentar argumentos válidos y los invitaron que, “si no están conformes con la política pública establecida, acudan ante la Legislatura, pero no ante este tribunal. Posteriormente, pidieron al juez desestimar la demanda.