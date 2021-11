El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, dejó en suspenso en la tarde de este miércoles la orden de arresto por desacato contra el presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby.

El arresto quedaría en suspenso hasta este próximo lunes a las 5:00 p.m., según determinó.

Tal orden de detención la había emitido Cuevas Ramos durante la mañana de hoy, luego de que la empresa no cumpliera con entregar la información requerida por la Cámara de Representantes para investigar la millonaria transacción que realizó con el gobierno para hacerse cargo de la transmisión y distribución de energía en la Isla.

En una vista judicial realizada esta tarde, el juez afirmó “yo no voy a dejar sin efecto la orden de arresto que emití. Sí voy a pedirle a los alguaciles que regresen... y la orden de arresto queda en suspenso”, afirmó.

“La orden de arresto no la dejamos sin efecto, la dejamos en suspenso”, reiteró en otra ocasión.

Primera Hora observó cómo a las 6:15 p.m., unos quince minutos después que el juez emitió su decisión, los alguaciles abandonaron la sede de LUMA Energy en Santurce en donde aguardaban para arrestar al alto funcionario canadiense.

El juez reveló que también tenía alguaciles apostado en la vivienda del ejecutivo.

La controversia que quedaría pendiente para establecer si Stensby será arrestado o no el próximo lunes en la tarde es que la Cámara de Representantes, principalmente la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, certifique si recibió toda la documentación que ha requerido a LUMA desde hace meses. En la petición se incluyó toda documentación tramitada entre el presidente de la empresa y el gobierno para obtener el multimillonario contrato.

Sin embargo, la empresa entregó una certificación en la que alegó que no encontró o no tenía la información solicitada por la Cámara, principalmente correos electrónicos, cartas o mensajes de textos en los que Stensby y algún funcionario del gobierno hayan hablando de la transacción.

Para en o antes del lunes a las 5:00 p.m., según ordenó el juez, los abogados de LUMA y la Cámara deberán emitir una moción conjunta en la que establezca si se satisfizo la petición requerida.

En la vista judicial, la Cámara de Representantes estuvo representado por el abogado Jorge Martínez Lusiano, LUMA por la licenciada Margarita Mercado, mientras Stensby por José Andreu Fuentes.

Mercado y Andreu Fuentes le insistieron al juez que la orden de arresto debía quedar sin efecto. Recalcaron que se cumplió con la entrega de documentos y que no tenía capacidad para dejar al presidente de LUMA amenazado con un arresto por tiempo indefinido y bajo el poderío de un ente político, como la Cámara de Representantes.

“La única conclusión correcta es que se cumplió y no procede el arresto”, enfatizó Andreu Fuentes.

Pero, el juez reconoció que ha sido esta orden de arresto emitida la que, después de semanas en el pleito judicial, ha movido a LUMA a emitir certificaciones y a entregar datos solicitado desde hace meses por la Cámara de Representantes.

“Entregar una caja llena de papeles o información en un ‘Pen Drive’ o información en un disco duro, sin tener la posibilidad de analizar, de ver los documentos que se entregó lo que se solicitó, no es cumplir. Eso no podemos darlo por cumplido. Mucho hago de dejar en suspenso la orden de arresto y no ordenar que se diligencia, se arreste y se ingrese hasta que se coteja que en efecto se ha cumplido. Pero, decirme que la deje sin efecto porque más adelante puedo hacer lo mismo, siento que es lo mismo que ha pasado. Seguir atrasando y atrasando y atrasando la entrega. Los compañeros han funcionado muy bien reuniéndose y las compañeras han sido sumamente diligentes desde que emitimos (la orden de desacato)”, precisó el juez.