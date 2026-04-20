El juez superior Juan A. Reyes Colón, del Tribunal de Aibonito, pautó para el próximo lunes, 4 de mayo el inicio del juicio en su fondo contra Anthonieska Avilés Cabrera, acusada por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen a puñaladas de la adolescente Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario.

Los hechos ocurrieron el 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, en medio de varias peleas simultáneas.

La fecha se señaló luego de que el juez Reyes Colón declarara “no ha lugar” una moción radicada por la defensa para la paralización del proceso, por entender que existía base razonable de que la acusada no es procesable, con el argumento de que la representada está diagnosticada con discapacidad intelectual documentada, es estudiante del Programa de Educación Especial y desde temprano en su niñez con funcionamiento cognitivo equivalente al de una niña de 10 años con siete meses.

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Antes de la vista preliminar, se le realizó una evaluación de procesabilidad, al amparo de la Regla 240 de Procesamiento Criminal, que concluyó que no era procesable, lo que interrumpió los términos y motivó su ingreso al Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce, para su evaluación y tratamiento por espacio de un mes.

Posteriormente, el perito designado por el tribunal, el Dr. José Malavé Orengo, realizó una segunda evaluación y determinó que había advenido procesable.

A su vez, la jueza Carol M. Ortiz Rivera, declaró “no ha lugar” a otra moción radicada por su defensa para la desestimación del cargo por asesinato en primer grado, durante una vista argumentativa.

La madre de Anthonieska, Elvia Cabrera, está acusada junto a su hija, por los mismos cargos y actualmente enfrenta juicio.

Elvia Cabrera

Sobre esta última moción, la defensa de la joven de ahora 18 años -a cargo de las licenciadas María Soledad Sáez Matos, Anthelyn Jiménez Emmanueli y Rocío Revelles Ponce, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL)- planteó que no hubo premeditación ni concierto y común acuerdo en estos hechos.

Se reafirmaron que, de los testimonios, no se desprende que las acusadas hubiesen “llegado al lugar de los hechos con el propósito común y acordado de matar a nadie. Mucho menos que hubiesen actuado como tal en lo que se refiere a la posesión de un arma punzante”.

En la parte de la aplicación del derecho y los hechos de la moción, expusieron que tras analizar los testimonios presentados por el Ministerio Público, finalmente exponen que “en consecuencia, tampoco podría sostenerse una acusación en cuyo contenido no se contemple como elemento atenuante la súbita pendencia, puesto que la realidad es que en el desfile de la prueba en vista preliminar quedó más que claro que, cuando presuntamente Anthonieska le dio muerte a Gabriela Pratts, fue en medio de una pelea entre adolescentes”.

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Actualmente, Avilés Cabrera está fuera de la cárcel desde el pasado 25 de marzo tras su defensa haber invocado el recurso de habeas corpus, por excederse los 180 días en detención preventiva sin que haya iniciado su juicio.

La joven, que al momento del crimen era menor de edad y que es juzgada como adulto, permanece bajo arresto domiciliario las 24 horas del día y los siete días de la semana, con monitoreo con un grillete electrónico y con un tercer custodio.

Además, debe abstenerse de tener contacto con los testigos.