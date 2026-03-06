Un hecho perturbador ocurrió recientemente frente a la residencia de Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, ocurrido el 11 de agosto de 2025 en Aibonito.

Una cabeza de perro en estado de descomposición fue hallada en el lugar, lo que desató una fuerte denuncia por parte de la defensa de la acusada.

La licenciada Mayra López Mulero, abogada de Cabrera Rivera, calificó este hallazgo como un “macabro descubrimiento” y lo consideró un acto fuera de lugar en medio del proceso judicial.

En declaraciones a la prensa en el Tribunal de Aibonito, donde se celebra el juicio, López Mulero expresó: “Es momento de llamar a la cordura y detener este tipo de artimañas, que son totalmente ajenas a la defensa y constituyen una violación crasa a los derechos fundamentales que cobijan a mi representada.”

La abogada también indicó que se enteró del incidente al llegar al tribunal y que desconoce si se ha presentado una querella ante la Policía de Puerto Rico por el suceso. Este evento ocurre en un contexto donde una testigo en el caso ya había denunciado un acto de intimidación relacionado con el proceso judicial.

“Desconozco si se ha hecho querella, pero indudablemente esto sigue abonando al problema que estamos enfrentando en este proceso, donde externamente se está saboteando la imparcialidad y pureza de este trámite, lo cual es fundamental en un caso de esta naturaleza”, afirmó López Mulero.

Primera Hora se comunicó con la Policía de Puerto Rico poco después del mediodía y hasta esemomento no se había radicado ninguna querella sobre el mencionado hallazgo.

La licenciada agregó que no permitirá que nadie intente manipularla ni que se cometan “patrañas” en contra de su representada, utilizando “artimañas y manipulación de información” en los medios de comunicación para menoscabar el proceso.

Estas declaraciones se producen mientras continúa la selección del jurado en el juicio contra Cabrera Rivera. Además, en el mismo contexto, apareció una nueva sábana colgada en un tramo de la Ruta Panorámica de Aibonito, donde se solicitaba la intervención del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en el caso.

La situación continúa generando preocupación, pues los involucrados en el proceso judicial temen que actos de intimidación y sabotaje puedan interferir con la imparcialidad del juicio en curso.