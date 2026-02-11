El Departamento de Justicia informó que el Tribunal de Apelaciones no acogió un recurso presentado por la defensa de Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, en el que solicitaba la desestimación de las acusaciones en su contra alegando la ausencia total de prueba de la participación de la imputada en el crimen, durante el proceso de vista preliminar.

Este fue el segundo recurso presentado por la defensa, denegado en las últimas 24 horas, luego que en el día de ayer un juez del Tribunal de Aibonito declarara no ha lugar una moción en la que se solicitaba la comparecencia de la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, como testigo de la defensa, así como la de otros funcionarios, alegando que estos podían tener conocimiento de la existencia de evidencia exculpatoria en el caso.

El juez Luis Barreto Altieri declaró no ha lugar la moción, luego de que el Departamento de Justicia se opusiera, argumentando que la funcionaria no tiene conocimiento personal de los hechos que rodean el asesinato de Gabriela Nicole, de 16 años.

“Desestimados ambos recursos presentados por la defensa, continúa en pie el juicio pautado para comenzar este viernes, 13 de febrero de 2026, con la selección del jurado, en el Tribunal de Aibonito”, indicó la agencia en un comunicado.