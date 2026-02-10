El Departamento de Justicia celebró la determinación del juez Luis Barreto Altieri, del Tribunal de Aibonito, quien denegó una moción de la defensa de Elvia Cabrera Román para que la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres compareciera como testigo en el caso que se sigue en su contra por la muerte de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario.

El juez emitió su determinación luego de que el Departamento de Justicia presentó una moción en oposición a que la titular de Justicia fuera citada en calidad de testigo de la defensa, ya que la funcionaria no tiene conocimiento personal de los hechos que rodean el asesinato de Gabriela Nicole, de 16 años.

La densa de Cabrera Román pedía la citación de varios funcionarios públicos que de acuerdo con ellos, podrían ofrecer información sobre otras personas que fueron consideradas posibles sospechosos del crimen, con el fin de interrogarlos sobre las razones por las que no se siguieron esas líneas de investigación.

Tras la resolución del juez, la Secretaria de Justicia sostuvo que el caso “lo continuaremos litigando en el foro judicial con el respeto que merecen los procesos y la seriedad que nos ha caracterizado”.

El proceso judicial contra Cabrera Román arrancaría el viernes con el inicio de la selección del jurado.